Scontro tra due auto sulla Casilina | 65enne perde la vita

Scontro violentissimo tra due auto e un 65enne perde la vita. E' quanto accaduto sulla Casilina nel comune di Tora e Piccilli in via Vadopiano dove Antonio De Bellis, residente a Galluccio a bordo della sua Fiat 600 ha impattato contro una Bmw con alla guida un uomo.Nell'impatto violentissimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

