Scontro tra due auto sulla Casilina | 65enne perde la vita
Scontro violentissimo tra due auto e un 65enne perde la vita. E' quanto accaduto sulla Casilina nel comune di Tora e Piccilli in via Vadopiano dove Antonio De Bellis, residente a Galluccio a bordo della sua Fiat 600 ha impattato contro una Bmw con alla guida un uomo.Nell'impatto violentissimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Tragico incidente a Trastevere: un uomo perde la vita in uno scontro tra due auto
Leggi anche: Violento scontro tra due auto: restano ferite una donna ed una bimba di soli 3 anni. L’incidente lungo la sulla Castro–Pofi–Casilina
Ceprano, Scontro tra due auto sulla Casilina: una si ribalta; Scontro tra due auto sulla Casilina: 65enne perde la vita; Ceprano - Incidente sulla Casilina, auto si ribalta e finisce in una scarpata; Pontecorvo - Ceprano, incidente mortale in autostrada. Auto resta incastrata sotto ad un tir.
Tragedia sulla Casilina, scontro frontale: muore 65enne - Antonio muore, mezz’ora dopo essere stato estratto dalle lamiere TORA E PICCILLI / GALLUCCIO / MARZANO APPIO (Elio Zanni) – Una curva su ... casertace.net
Scontro tra due auto sulla Casilina: una si ribalta - Incidente stradale nella serata di oggi lungo la via Casilina, a pochi metri dall’ex casa cantoniera. ciociariaoggi.it
Scontro tra auto e moto a Torre Spaccata: soccorso in ospedale per il centauro sbalzato sulla Casilina - Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Torre Spaccata, lungo via Casilina. msn.com
Tremendo scontro auto-ambulanza a Pordenone: due feriti --> https://www.nordest24.it/pordenone-incidente-auto-ambulanza-viale-venezia - facebook.com facebook
Cagliari, scontro auto-scooter sull’Asse Mediano: traffico in tilt x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.