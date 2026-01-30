Valanga di segnalazioni su Alessio nuovo corteggiatore di Sara a UeD | il ruolo di Ciro

Nella registrazione di mercoledì 28 gennaio di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha incontrato un nuovo corteggiatore, Alessio. La sua presenza ha scatenato una valanga di segnalazioni e commenti sui social. Intanto, si parla anche di Ciro, che potrebbe avere un ruolo speciale in questa fase del programma.

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, quella di mercoledì 28 gennaio, per Sara Gaudenzi sono arrivati dei nuovi corteggiatori, in particolar modo uno di nome Alessio. Sin da subito è emerso che il ragazzo conoscesse già Ciro Solimeno, ma non è tutto. Subito dopo la sua presentazione, hanno iniziato a circolare in rete svariate segnalazioni volte a screditare il ragazzo dal punto di vista della serietà sentimentale. Le innumerevoli segnalazioni sul nuovo corteggiatore di Sara Gaudenzi Alessio, e cosa c’entra Ciro Solimeno. Alessio è tra i nuovi corteggiatori di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, dato che la ragazza ha deciso di ricominciare da zero dopo che tutti i suoi spasimanti precedenti sono andati via. 🔗 Leggi su Tutto.tv

