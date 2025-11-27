Segnalazioni su Ciro Solimeno e Alessia di UeD | incontri agenzie e grandi dubbi

Il Trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è cominciato esattamente nel migliore dei modi. Il ragazzo, infatti, malgrado non abbia ancora dato luogo a nessuna dinamica avvincente nelle sue esterne, sta generando sgomento per questioni esterne alla trasmissione. Da quando al suo trono è approdata una ragazza di nome Alessia Antonetti, le cose hanno incominciato a movimentarsi. Sui social sono apparse diverse segnalazioni sulla ragazza e sul fatto che lei e Ciro si conoscono già, così come confessato dai diretti interessati in una precedente registrazione. Le segnalazioni su Ciro Solimeno e sui contatti con Alessia fuori da Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Segnalazioni su Ciro Solimeno e Alessia di UeD: incontri, agenzie e grandi dubbi

