Segnalazioni su Simone corteggiatore di Cristiana a UeD | flirt e bugie FOTO

Tutto.tv | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trono di Cristiana Anania a Uomini e Donne ha iniziato a movimentarsi nel momento in cui sono nate le discussioni con Sara Gaudenzi, come accaduto nelle precedenti puntate, che hanno cominciato a divertire molto il pubblico da casa. Ad ogni modo, pare che a rendere la situazione movimentata ci stanno pensando anche delle segnalazioni che stanno trapelando sui social in questi giorni circa un corteggiatore della Anania, ovvero, Simone Bonaccorsi.  Le segnalazioni su Simone Bonaccorsi di Uomini e Donne. Tra i corteggiatori di Cristiana Anania a Uomini e Donne pare ce ne sia uno che non sarebbe molto sincero. 🔗 Leggi su Tutto.tv

segnalazioni su simone corteggiatore di cristiana a ued flirt e bugie foto

© Tutto.tv - Segnalazioni su Simone, corteggiatore di Cristiana a UeD: flirt e bugie FOTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

segnalazioni simone corteggiatore cristianaUomini e Donne, clamoroso colpo di scena: spunta una nuova segnalazione su Simone. Cosa succede ora? - "Uomini e Donne", nuova segnalazione su Simone Bonaccorsi, il corteggiatore di Cristiana Anania: ora cosa succederà? Secondo notizie.it

segnalazioni simone corteggiatore cristianaLa segnalazione su un corteggiatore di Cristiana Anania - Una segnalazione riguarda il corteggiatore di Cristiana Anania: indiscrezioni parlano di una recente ex e di comportamenti sospetti. Lo riporta blogtivvu.com

segnalazioni simone corteggiatore cristianaUomini e Donne, arriva una segnalazione per la Tronista Cristiana Anania - La nuova edizione di Uomini e Donne sta appassionando i telespettatori di Canale 5, con molti occhi puntati sui protagonisti e le loro storie d’amore. mondotv24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Segnalazioni Simone Corteggiatore Cristiana