Usb Pensionati in presidio sotto al Comune | Il garante degli anziani solo un grande bluff

Questa mattina, una quarantina di pensionati di Usb si sono radunati davanti al Comune di Pisa. Volevano far sentire la loro voce contro quello che definiscono un 'grande bluff' del garante degli anziani, che secondo loro non ha portato risultati concreti. Durante la seduta del Consiglio comunale, hanno esposto le loro proteste e richieste, chiedendo risposte chiare su questioni che li riguardano da vicino.

Presidio dei pensionati Usb di Pisa davanti al Comune, nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio durante la seduta del Consiglio comunale. Nel mirino il garante degli anziani che, ad un anno dalla nomina, viene definito "un grande bluff" a causa di promesse risultate vane. "Dopo innumerevoli incontri fatti i risultati sono stati insignificanti, ben lontani da quelli che erano stati promessi - sottolinea Fabrizia Casalini di Usb Pensionati Pisa - tra le misure più importanti che ci eravamo dati come obiettivi la gratuità dei farmaci di fascia C per gli anziani in difficoltà economiche, la campagna informativa di massa sulle erogazioni gratuite di protesi dentali a chi ha un ISEE inferiore agli 8000 euro e l'assistenza alla mobilità per gli anziani con difficoltà motorie.

