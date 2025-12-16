Una famiglia rischia lo sfratto durante le festività natalizie. Usb ha convocato un presidio alle prime luci dell'alba per tentare di bloccare l'operazione e proteggere una donna con figli minori, minacciata di essere allontanata dalla propria casa in via Din Col.

Una famiglia sotto sfratto a Natale. Lo denuncia Usb che ha organizzato un presidio per domani mattina alle 6 nel tentativo di impedire che una donna sola con minori sia portata via dall'abitazione di via Din Col."La famiglia in questione - scrive Usb - ha un Isee pari a 3400 euro eppure per. Genovatoday.it

Le famiglie sfrattate a Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una famiglia a rischio sfratto a Natale: Usb chiama al presidio per impedirlo - Il sindacato: "Difficile accedere agli alloggi popolari, ma le case restano vuote" ... genovatoday.it