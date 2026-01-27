Niscemi la Protezione Civile | Frana tutto 1.500 gli sfollati È lite sui fondi Schlein | Usare i soldi per il Ponte sullo Stretto

A Niscemi sono circa 1.500 persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa di una frana che continua a peggiorare. La Protezione Civile ha confermato che la situazione si sta aggravando: le strade sono interrotte e le abitazioni sono a rischio. Intanto, si apre una disputa sui fondi destinati all’emergenza. La leader di Sinistra, Schlein, propone di usare i soldi disponibili per il Ponte sullo Stretto, mentre le autorità cercano di trovare risorse per aiutare gli sfollati, che potrebbero ricevere un contribut

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Protezione Civile segnala un grave rischio di frane a Niscemi, con circa 1.

La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1.

