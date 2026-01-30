Usa Tesoro accende i fari sui cambi Bessent | Stretto monitoraggio

Il Tesoro degli Stati Uniti ha iniziato a controllare più da vicino il mercato dei cambi. Washington teme che alcuni partner commerciali manipolino le valute per ottenere vantaggi sleali. Bessent ha detto che sarà un monitoraggio rigoroso.

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Tesoro degli Stati Uniti punta i riflettori sul mercato dei cambi. Washington ha avviato “uno stretto monitoraggio” sull’ipotesi che “i nostri partner commerciali stiano operando tramite interventi sui mercati dei cambi e pratiche non di mercato, per manipolare le loro valute in maniera da avere un vantaggio competitivo sleale sul commercio”. Lo ha annunciato il segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent. “Il Tesoro – ha detto – sta rafforzando la sua analisi sulle politiche e le pratiche valutarie dei partner commerciali”. Questo dopo che nelle ultime sedute il dollaro è stato coinvolto da marcati movimenti, che hanno visto valute occidentali apprezzarsi sul biglietto verde, l’euro è salito sopra 1,20 dollari, ai massimi dal 2021, il franco svizzero ai massimi da 10 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

