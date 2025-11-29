Renzi e l' enigma Enlivex | l' ingresso nel CdA della società di biofarmaceutica accende i fari sui legami del senatore con Israele

Enlivex Therapeutics punta sulle criptovalute e accoglie il politico toscano nel Consiglio di Amministrazione: una svolta inattesa che alimenta interrogativi su scenari nascosti Il 24 novembre, in parallelo al collocamento azionario da 212 milioni di dollari, Matteo Renzi è entrato nel Board. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Renzi e l'enigma Enlivex: l'ingresso nel CdA della società di biofarmaceutica accende i fari sui legami del senatore con Israele

Contenuti che potrebbero interessarti

Tutto su Enlivex, la società israeliana che ha Matteo Renzi nel proprio Cda - Quotata al Nasdaq è una biotech che sviluppa farmaci per il trattamento di malattie autoimmuni e infiammatorie. Scrive startupitalia.eu

Tutto su Enlivex, la società israeliana con Renzi nel cda - presidente del Consiglio Matteo Renzi entrerà nel cda di Enlivex Therapeutics, società israeliana di biofarmaceutica. Si legge su startmag.it

Renzi nel board della biotech israeliana Enlivex, ma perché? - La società biotecnologica Enlivex chiama Matteo Renzi nel board e parte un piano di acquisto di criptovalute L’ex Premier italiano Matteo Renzi è entrato nel consiglio di amministrazione della società ... Si legge su key4biz.it