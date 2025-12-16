Punto sulla sicurezza al Viminale | Fari sulle proteste degli antagonisti contro Tav e Ponte sullo Stretto

Al Viminale aumentano i controlli per garantire la sicurezza, con particolare attenzione alle proteste degli antagonisti contro Tav e Ponte sullo Stretto. Durante le festività, si registrano intense attività nei siti israeliani, nelle città d’arte e nei luoghi di culto, richiedendo interventi mirati per prevenire eventuali rischi e garantire il regolare svolgimento degli eventi.

I siti israeliani e le città d’arte prese d’assalto durante le festività, i luoghi di culto e le cerimonie natalizie. Aeroporti e stazioni. Con un occhio alle proteste del mondo antagonista, pronto a concentrare le sue attenzioni alle grandi opere, Tav e ponte sullo Stretto in testa. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi presiederà domani pomeriggio al Viminale la consueta riunione. Feedpress.me

