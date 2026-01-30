Usa e Taiwan rafforzano i legami militari | come funziona il nuovo hub di potenza di fuoco

Taiwan e Stati Uniti hanno annunciato la creazione di un nuovo centro di coordinamento della potenza di fuoco. L’obiettivo è rafforzare la difesa dell’isola e mostrare la volontà di sostenere Taipei in caso di crisi. Il passo arriva mentre le tensioni nella regione continuano a salire, e i due alleati vogliono dimostrare di essere più pronti e uniti di prima.

Taiwan ha effettuato un passo significativo nel rafforzamento della propria postura difensiva, annunciando la creazione di un nuovo centro di coordinamento della potenza di fuoco in collaborazione con gli Stati Uniti. Il Joint Firepower Coordination Centre, il più alto livello di struttura di questo tipo mai istituito sull'isola, nasce in un contesto di crescente pressione militare da parte di Pechino. Gli obiettivi di questa mossa? Migliorare l'integrazione tra sistemi d'arma statunitensi e capacità missilistiche sviluppate localmente. Ma anche coordinare la pianificazione di attacchi di precisione a lungo raggio e lo scambio di intelligence tra le diverse forze armate taiwanesi, rafforzando così la capacità di risposta asimmetrica dell'isola.

