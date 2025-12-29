Taiwan | Pechino ' al via esercitazioni militari con armi da fuoco'

La Cina ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari con armi da fuoco vicino a Taiwan, poche ore dopo aver comunicato esercitazioni nelle acque e nello spazio aereo circostante. Tali attività rappresentano un nuovo passo nelle tensioni tra le due parti, suscitando attenzione sulla stabilità della regione e sulle implicazioni per la sicurezza internazionale.

Pechino, 29 dic. (AdnkronosAfp) - La Cina ha dichiarato di aver avviato esercitazioni militari con armi da fuoco nei pressi di Taiwan, poche ore dopo aver annunciato esercitazioni "importanti" nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola democratica autogovernata. L'esercito di Pechino "sta impiegando cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota" nelle esercitazioni di oggi, che includono "addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan", si legge in una dichiarazione del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione.

Taiwan, nuove manovre militari cinesi: sale la tensione nello Stretto - La tensione nello Stretto di Taiwan torna a salire dopo l’annuncio di nuove esercitazioni militari cinesi con munizioni reali attorno all’isola ... interris.it

Cina, «Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan». La reazione: «Dispiegate forze appropriate» - Taipei condanna l'esercitazione che l'esercito cinese definisce «un serio avvertimento contro le forze separatiste "indipendentiste di Taiwan" e le forze di interferenza esterna» ... msn.com

