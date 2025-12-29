Cina-Taiwan esercitazioni militari con fuoco vero | Pechino simula il blocco dell’isola

La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari vicino a Taiwan, impiegando fuoco reale e simulando operazioni di blocco e conquista delle zone strategiche dell’isola. Questi movimenti sono parte di una serie di esercitazioni che aumentano la tensione nella regione, evidenziando le crescenti tensioni tra i due territori e le implicazioni geopolitiche in Asia orientale.

Cina-Taiwan, Pechino ha avviato nuove esercitazioni militari su larga scala nei pressi di Taiwan, simulando la conquista e il blocco delle aree chiave dell'isola. Un'operazione presentata come un chiaro monito contro le "forze separatiste" e che segna un ulteriore irrigidimento delle tensioni nello Stretto di Taiwan. Le manovre, denominate "Justice Mission 2025", coinvolgono esercito, marina, aeronautica e forza missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione. Secondo quanto riferito da Pechino, le esercitazioni includono anche prove con fuoco reale e si svolgeranno nella loro fase principale dalle 08:00 alle 18:00 di martedì, dopo alcune attività preliminari già avviate.

Esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan. Taipei: 'Vicino all'isola 89 aerei e 28 imbarcazioni. È un'intimidazione' - Pechino avverte le forze esterne: 'Qualsiasi tentativo di fermarci è destinato al fallimento' (ANSA) ... ansa.it

La Cina apre il fronte Taiwan. «Via a importanti esercitazioni militari» - Pechino: forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in cinque aree, per proteggere la nostra sovranità nazionale. avvenire.it

La Cina ha circondato di nuovo Taiwan x.com

Cina: 'Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan' #ANSA - facebook.com facebook

