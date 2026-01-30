Uomo vestito da Batman fa irruzione al Consiglio comunale di Santa Clara | Che state facendo? Cacciate l’Ice dal Super Bowl

Un uomo vestito da Batman ha fatto irruzione durante una seduta del Consiglio comunale di Santa Clara. Si è rivolto agli agenti dell’Ice, che parteciperanno al prossimo Super Bowl, chiedendo di cacciarli. La scena è stata vissuta come un improvviso episodio di protesta, senza preavviso né annunci. La polizia è intervenuta rapidamente per calmare la situazione, mentre i presenti si sono guardati sorpresi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha acceso le discussioni sulla sicurezza nelle riunioni pubbliche.

Un uomo travestito da Batman, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, ha fatto irruzione al Consiglio comunale di Santa Clara, contestando duramente gli agenti dell’ Ice, che prenderanno parte al Super Bowl. Durante la seduta, l’uomo ha affrontato i funzionari in merito alla presenza di agenti dell’Immigration and Custom Enforcement all’evento di football americano in programma al Levi’s Stadium domenica 8 febbraio. Ha detto ai membri del consiglio che avevano mesi per prepararsi all’evento e ha affermato che la città doveva “riaffermare” che le risorse comunali sarebbero andate alla città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

