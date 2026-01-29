Batman contro l’ICE il singolare intervento al consiglio comunale di Santa Clara – Il video

Durante il consiglio comunale di Santa Clara, un intervento singolare ha portato alla ribalta la questione dell’ICE. Un cittadino ha mostrato un video per protestare contro l’agenzia federale, in un momento in cui in Italia si discute anche delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La scena ha suscitato sorpresa e ha acceso un confronto tra i presenti.

Mentre in Italia monta la polemica per la presenza dell'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina, negli Stati Uniti la contestazione contro l'agenzia federale prende forme sempre più fantasiose e singolari. A Santa Clara, in California, un uomo travestito da Batman ha attaccato duramente il consiglio comunale, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl. La scena si è svolta il 27 gennaio 2026* durante la riunione pubblica del City Council di Santa Clara, trasmessa in live streaming sul canale Youtube istituzionale.

