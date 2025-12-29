Un pensionato di 72 anni è stato trovato morto a Milano tra il 26 e il 27 dicembre. L’uomo, che aveva recentemente denunciato la moglie, è al centro di indagini in corso per chiarire le circostanze della sua morte. Sono in atto accertamenti da parte delle autorità per ricostruire quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo aveva sporto denuncia contro la moglie pochi giorni prima. Sono in corso indagini approfondite sulla morte di un pensionato di 72 anni, avvenuta a Milano nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali oppure se possa trattarsi di un episodio di natura violenta. L’intervento della Squadra Mobile. La Squadra Mobile della Questura di Milano sta ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo. Un elemento ritenuto rilevante dagli inquirenti è che, alcuni giorni prima della morte, il pensionato aveva denunciato la moglie a causa di frequenti litigi e discussioni particolarmente accese, tanto da richiedere in passato anche l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pensionato trovato morto a Milano: accertamenti in corso, l’uomo aveva denunciato la moglie

Leggi anche: Pensionato trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie per discussioni violente

Leggi anche: Milano, trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie a Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Omicidio suicidio a Uggiate, trovato un biglietto in cui Roberto Bianchi, 78 anni, chiede perdono per aver ucciso la moglie Graziella Botta; Torino, cadavere trovato in un ex stabilimento di corso Dante.

Un pensionato morto a Milano, segni sul corpo: si indaga sulle cause del decesso - A chiamare il 112, poco prima dell'alba di sabato, è stata la stessa moglie, una donna originaria della Polonia. ansa.it