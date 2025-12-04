Uccisa a botte il marito trovato ferito gravemente

AGI - È finita in provincia di Macerata la fuga di Nazif Muslija, l'uomo accusato di aver massacrato di botte Sadjide Muslija, la donna uccisa nell'Anconetano. Nazif era ricercato sin dal primo momento, quando sua moglie è stata trovata priva di vita nell'appartamento della coppia a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona. I sospetti si sono concentrati subito sul marito, in passato già arrestato per aver tentato di uccidere la moglie. E nel tardo pomeriggio di oggi Nazif Muslija è stato trovato gravemente ferito in una zona impervia di Matelica. È stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto rapidamente il luogo del ritrovamento e prestato le prime cure per stabilizzare Nazif. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccisa a botte, il marito trovato ferito gravemente

