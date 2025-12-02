Infarto a 27 anni dopo aver ignorato un sintomo comune | la storia di Neena Chauhan
Neena Chauhan ha avuto un infarto a 27 anni dopo aver ignorato un sintomo comune. Oggi, a 40 anni, sostiene la British Heart Foundation raccogliendo fondi per una ricerca innovativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
La Stampa piange il giornalista stroncato da infarto, aveva 59 anni Ha lavorato a lungo alla redazione di Aosta prima del trasferimento a Biella - facebook.com Vai su Facebook
Infarto a 27 anni dopo aver ignorato un sintomo comune: la storia di Neena Chauhan - Oggi, a 40 anni, sostiene la British Heart Foundation raccogliendo fondi per una ricerca innovativa. Come scrive fanpage.it