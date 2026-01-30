Uomini e Donne chi è la scelta di Cristiana Anania

Cristiana Anania ha scelto il suo preferito a Uomini e Donne. La registrazione della puntata è stata molto attesa e i fan sono curiosi di sapere chi tra i suoi corteggiatori ha conquistato il suo cuore. La decisione finale è arrivata in diretta, lasciando tutti senza parole. Ora si attende solo di scoprire come proseguirà questa nuova storia.

Oggi su Canale 5 è andata finalmente in onda la scelta di Cristiana Anania: ecco con chi ha lasciato Uomini e Donne. Dopo un lungo percorso, oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista, come è noto, in queste ultime settimane è stata contesa tra Ernesto e Federico e poco fa, in studio, ha deciso con chi lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ma chi ha scelto dunque Cristiana? La Anania ha deciso di uscire dal programma con Ernesto e così i due hanno dato il via alla loro storia d’amore. Prima di comunicare al suo corteggiatore la decisione però la tronista ha dovuto avere un faccia a faccia con Federico, per comunicargli la notizia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, si è ufficialmente concluso il percorso di Cristiana Anania sul trono.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, i telespettatori aspettano con trepidazione la scelta di Cristiana Anania.

