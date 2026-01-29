Anticipazioni Uomini e Donne oggi | la scelta di Cristiana Anania?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, i telespettatori aspettano con trepidazione la scelta di Cristiana Anania. Le scene sono molto attese e si preannunciano emozioni forti. La puntata va in onda su Canale 5 alle 14:50 e promette di svelare il momento decisivo per la tronista. I fan sono già in fermento, curiosi di scoprire come andrà a finire.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi e in quella di domani, su Canale 5 alle 14:50, arrivano scene molto attese. Il contenuto nasce dalla registrazione del 12 gennaio 2026, ma in TV può essere diviso in due parti. Il focus più forte resta la scelta di Cristiana Anania nel trono classico, con i corteggiatori arrivati al finale. E, a seconda del montaggio, potremmo vedere anche il trono over con storie che si accendono e frenate improvvise. Uomini e Donne, registrazione 28 Gennaio 2026: proposta di matrimonio Uomini e Donne oggi o domani: la scelta di Cristiana Anania. Il trono classico entra nel momento decisivo: Cristiana Anania arriva alla scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Nella registrazione di oggi, Cristiana Anania ha ufficialmente annunciato la sua scelta tra Ernesto e Federico.

