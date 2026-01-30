Uno stadio da 15mila posti che richiama il tessile

Questa mattina è stato presentato il nuovo stadio di calcio che sorgerà in città. Capace di ospitare 15mila persone, il progetto ha suscitato curiosità per la sua forma particolare, simile a un “ballone”. I progettisti hanno scelto questa forma come omaggio alla tradizione tessile locale, integrando un elemento simbolico nella struttura. La presentazione ha mostrato un impianto che unisce funzionalità e identità, puntando a diventare un punto di riferimento per la comunità.

Uno stadio di calcio che avrebbe la forma di un "ballone", com'è stato definito in conferenza stampa di presentazione, per un gioco di parole tra il pallone da calcio e la forma a "balle" di filato dell'impianto che richiama la tradizione tessile della città. E' questo il progetto più ambizioso, tra i due presentati dalla presidente del Prato Asmaa Gacem (esponente dell'azienda fiorentina Finres Spa) per quel che riguarda il nuovo stadio della società biancazzurra. Nel dettaglio, si tratterebbe di un impianto da 15mila posti, totalmente al coperto e privo di pista d'atletica, progettato dallo Studio Ceri.

