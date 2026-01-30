Università Master Homeland Security | questore Massucci ‘diversi i momenti di valore tra cui l’incontro coi giovani’

Questa mattina il questore Massucci ha partecipato a un incontro con gli studenti dell’Università, dedicato al Master in Homeland Security. Durante la giornata, ha sottolineato l’importanza di occasioni come questa per rafforzare il legame tra istituzioni e giovani. Ha parlato di impegni concreti e di momenti di valore che si sono susseguiti, tra cui proprio il confronto con i ragazzi, che rappresenta un passo importante per il territorio.

"Oggi è un impegno importante e speciale, in cui, da rappresentante delle istituzioni, trovo diversi momenti di valore. Innanzitutto, l'incontro di giovani che si interessano al mondo della sicurezza, declinato nel senso più ampio del termine, che guarda anche a possibili sbocchi professionali per il futuro all'interno di aziende, in un mondo in cui il tema della sicurezza sta diventando sempre più trasversale, inteso come capacità, non tanto di azzerare il rischio che si connette a qualsiasi forma di sicurezza, quanto nella capacità di gestire questo rischio rispetto a ciò che cambia, ai fenomeni che si evolvono e che richiedono un approccio di alta professionalità".

