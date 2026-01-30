Università di Pisa | nel 2026 torna il master in Medicina termale

Questa mattina l’Università di Pisa ha annunciato il ritorno del master in Medicina termale nel 2026. Dopo il successo del corso 2025, che si è appena concluso, l’ateneo conferma il suo impegno in questa specializzazione. Gli studenti interessati potranno iscriversi ancora quest’anno, mentre il corso si distingue per le sue metodologie innovative e docenti di alto livello. La ripresa del master rappresenta un passo importante per la formazione di professionisti nel settore termale e dell’idrologia medica.

Una realtà formativa di eccellenza: così si è concluso a dicembre il corso del 2025 del master di II° livello in Medicina Termale e Idrologia Medica dell’Università di Pisa, diretto dal prof. Marco Romanelli, professore ordinario di Dermatologia nell’ateneo toscano. Il master è intitolato al prof. Eneo Mian, padre nobile della dermatologia italiana e del termalismo, che è stato anche direttore della Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica, oltre alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia presso l’Università di Pisa, da lui diretta per due decenni e portata alla ribalta scientifica internazionale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Università Pisa

L'Università d'Annunzio si distingue nel panorama accademico italiano con il primo master interuniversitario in design per la salute, previsto per il 2026.

Dal 20 al 29 marzo 2026, Ospedaletto ospiterà la 25ª edizione di Expo Pisa, la fiera dedicata agli spazi espositivi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, con la collaborazione di NKE.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Università Pisa

Argomenti discussi: Sfiorati i 100.000 visitatori al Museo di Storia Naturale nel 2025; World University Rankings: la Normale di Pisa migliore università in Italia per le Scienze fisiche; Pisa, inchiesta sui finanziamenti Ue: nei guai dipendenti universitari – Il progetto contestato; Bioplastiche contraffatte, l’Università di Pisa smaschera il falso compostabile.

Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa nel 2025Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha chiuso il 2025 con 93.591 visitatori, registrando un netto aumento rispetto ai 77.492 visitatori ... gonews.it

Oli essenziali di limone e timo al posto degli antibiotici: dall’Università di Pisa la rivoluzione bio per gli allevamenti itticiL'Ateneo al lavoro su un progetto di ricerca il cui obiettivo è sviluppare modelli innovativi di acquacoltura che integrino benessere animale, tutela dell’ambiente e sicurezza alimentare ... intoscana.it

Un database dell’Università di Pisa mette le corporation sotto la lente. Anche quattro imprese italiane coinvolte nelle presunte violazioni dei diritti umani https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/abusi-multinazionali-universita-pisa-aaxf6zdh CGIL Con facebook