Design per la salute | anche l’università d’Annunzio nel primo master interuniversitario italiano
L'Università d'Annunzio si distingue nel panorama accademico italiano con il primo master interuniversitario in design per la salute, previsto per il 2026. Un percorso innovativo che unisce competenze multidisciplinari per affrontare le sfide del settore sanitario attraverso il design, rafforzando il ruolo dell'Abruzzo nel panorama formativo e di ricerca.
Parla anche abruzzese il primo master interuniversitario in design per la salute, un progetto unico nel panorama nazionale che prenderà il via nel 2026. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Symbola e dal centro interuniversitario Hcd-Care, coinvolge cinque atenei italiani, tra cui l’università. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
