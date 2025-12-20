United Rugby Championship | la Benetton Treviso fa suo il derby con le Zebre Parma

Una vittoria meritata, seppur sofferta, con le mete di Mendy e Gasperini a fare la differenza e la Benetton Treviso fa suo il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship contro le Zebre Parma. Treviso sempre avanti nel punteggio e Zebre che – seppur restando in partita – non danno mai l’idea di poter ribaltare il risultato. Avvio di marca Benetton, con Treviso che domina il possesso, anche se territorialmente fatica a risalire il campo. Crescono piano piano le Zebre Parma, che iniziano a costruire gioco offensivo, ma non si sblocca né il risultato né il match, con le squadre bloccate dalla paura di perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it

