United Rugby Championship | la Benetton Treviso fa suo il derby con le Zebre Parma
Una vittoria meritata, seppur sofferta, con le mete di Mendy e Gasperini a fare la differenza e la Benetton Treviso fa suo il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship contro le Zebre Parma. Treviso sempre avanti nel punteggio e Zebre che – seppur restando in partita – non danno mai l’idea di poter ribaltare il risultato. Avvio di marca Benetton, con Treviso che domina il possesso, anche se territorialmente fatica a risalire il campo. Crescono piano piano le Zebre Parma, che iniziano a costruire gioco offensivo, ma non si sblocca né il risultato né il match, con le squadre bloccate dalla paura di perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: inizia il derby italiano
Leggi anche: LIVE Benetton Treviso-Zebre, United Rugby Championship in DIRETTA: dalle 15.00 il derby
Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi, United Rugby Championships: orario, programma, streaming; URC: dove e quando si vede il primo derby tra Benetton e Zebre in tv e streaming; Derby di Natale allo Stadio Monigo: in campo Benetton e Zebre Rugby; Benetton e Zebre Parma al derby di URC: le formazioni.
United Rugby Championship: la Benetton Treviso fa suo il derby con le Zebre Parma - Una vittoria meritata, seppur sofferta, con le mete di Mendy e Gasperini a fare la differenza e la Benetton Treviso fa suo il primo derby stagionale ... oasport.it
LIVE Benetton Treviso-Zebre 21-15, United Rugby Championship in DIRETTA: Gesi riapre l’incontro - Break di Gasperini, che rompe due placcaggi e porta ... oasport.it
E’ tempo di derby: il XV delle Zebre contro Benetton. Brunello: «Siamo carichi» - Il campionato BKT United Rugby Championship (URC) riparte con i derby d’Italia e le Zebre Parma sono pronte ad affrontare la sfida con i cugini della franchigia Benetton Treviso. sportparma.com
LA PREVIEW di BENETTON vs ZEBRE: IL DERBY | Divagazioni di Rugby Ep. 12
Torniamo a giocare in campionato con il primo derby natalizio! #BenettonRugby Zebre Parma Round 7 BKT United Rugby Championship 20.12.2025 Stadio Monigo di Treviso 15:00 #BENvZEB Sky Sport Max #WeAreLions #gam - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.