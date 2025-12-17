Ada spegne 104 candeline Una vita tra risaie e cucina

Ada Lazzari ha compiuto 104 anni, celebrando una vita ricca di esperienze tra risaie e cucina. La festa a Nonantola ha riconosciuto il suo straordinario traguardo, rendendola la cittadina più anziana del comune. Un momento di gioia e riconoscimento per una donna che rappresenta un pezzo di storia locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Ada spegne 104 candeline. Una vita tra risaie e cucina Festa grande ieri a Nonantola, per un traguardo eccezionale: Ada Lazzari ha spento 104 candeline, diventando ufficialmente la cittadina più anziana del comune. La giornata è stata scandita da momenti di gioia e simpatia, con parenti e amici, riuniti per celebrare questo invidiabile anniversario. Oltre alla cerchia familiare, ai festeggiamenti ha preso parte anche una rappresentanza delle istituzioni locali: la sindaca Tiziana Baccolini, ha fatto visita alla signora Ada per porgere gli auguri ufficiali a nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità, regalandole l'atto di nascita in copia, dal quale risulta essere nata il 16 dicembre 1921 col nome di Ada, Intinesca, Maria.

