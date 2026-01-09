Aldo Bezzi spegne 101 candeline | festa alla residenza per anziani

Il 8 gennaio, Aldo Bezzi ha festeggiato 101 anni presso la Residenza per anziani

Festa per Aldo Bezzi, che l’8 gennaio ha compiuto 101 anni, trascorrendo una giornata speciale con figli, nipoti, pronipoti e gli amici della Residenza per anziani "I Tulipani". Nato a Russi, per anni ha svolto l’attività di vivaista e per questo è conosciuto in città. A portare gli auguri e un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Verdone spegne le candeline sulla torta. Che succede nel centro anziani

Leggi anche: Verdone "sindaco" spegne le candeline al centro anziani: Sono astemio, ma brindo insieme a voi