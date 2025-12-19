Nuvole blu | Elisa Benvenuto canta per i bambini vittime invisibili delle guerre

Elisa Benvenuto torna con “Nuvole blu”, un brano delicato e intenso dedicato ai bambini vittime invisibili delle guerre. Dopo il successo di “Al di là del mare” e la partecipazione a “Tú sí que vales”, la cantautrice italiana continua a emozionare con la sua musica, portando alla luce storie di speranza e resistenza attraverso le sue parole e melodie.

La cantautrice Assisana Elisa Benvenuto pubblica il suo secondo inedito "Nuvole blu" (AlyStudioBelieve), dopo l'ottimo riscontro di "Al di là del mare" e l'esperienza televisiva come semifinalista al programma "Tú sí que vales". A soli 16 anni Elisa rinnova la sua volontà di trasmettere.

