Municipi e monumenti illuminati di blu in ricordo delle vittime civili di guerra

Da arezzonotizie.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In segno di memoria e rispetto, molte città stanno illuminando municipi e monumenti di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti passati e presenti. Questo gesto semplice vuole mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sofferto e promuovere una riflessione sulla pace. L’illuminazione simbolica invita a non dimenticare il costo umano della guerra, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela della vita e dei diritti umani.

Un appello a illuminare municipi e monumenti di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti di ieri e di oggi. L’invito è stato recapitato alle istituzioni del territorio aretino dalla sezione provinciale dell’Anvgg - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

