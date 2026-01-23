Municipi e monumenti illuminati di blu in ricordo delle vittime civili di guerra

In segno di memoria e rispetto, molte città stanno illuminando municipi e monumenti di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti passati e presenti. Questo gesto semplice vuole mantenere vivo il ricordo di coloro che hanno sofferto e promuovere una riflessione sulla pace. L’illuminazione simbolica invita a non dimenticare il costo umano della guerra, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela della vita e dei diritti umani.

