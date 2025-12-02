Palermo-Bordeaux | dal 27 giugno nuovo volo diretto di EasyJet
La compagnia aerea EasyJet annuncia l'espansione del proprio network italiano con nuovi collegamenti internazionali che decolleranno nell'estate 2026, rafforzando l'offerta verso la Francia e aprendo nuove opportunità per i turisti stranieri desiderosi di scoprire le meraviglie del Sud Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Anteprima Sicilia in Volo easyJet apre Palermo-Bordeaux dal 27 giugno con un volo settimanale, di venerdì. Di fatto un volo che viene praticamente spostato da Catania a Palermo. ?La rotta verrà operata solamente nel picco stagionale fino a fine agos - facebook.com Vai su Facebook
EasyJet, nuovi voli Napoli-Liverpool: disponibili a partire dall’estate 2026 - EasyJet ha comunicato l'apertura di due nuove rotte internazionali che saranno disponibili a partire dall'estate 2026. Si legge su ilmattino.it