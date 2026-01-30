Da quasi vent'anni, la cava Castella sulla periferia di Brescia resta un punto aperto sulla mappa ambientale della zona. La battaglia tra chi vorrebbe chiuderla e chi invece la difende non si ferma, e intanto le comunità locali vivono con questa ferita che non si rimargina. La questione giudiziaria si intreccia con le esigenze di tutela del territorio, senza ancora trovare una soluzione definitiva.

La "guerra" della falda, il timore per 157mila metri cubi di materiali abusivi, contaminati da PCB e eternit. Tra prescrizioni disattese e conflitti di competenza, il futuro della cava alle porte di Brescia dipende da una lunga serie di incertezze legali e politiche. E tra poco è attesa un'importante sentenza Di "buchi", nell'estesa terra bresciana, ce ne sono tanti. Ma ce n'è uno alle porte di Brescia, il cui destino è sospeso da quasi vent'anni, e le cui vicende giudiziarie ipotecano il futuro di almeno due comunità.La cava Castella si trova nel territorio di Rezzato, al confine con il quartiere cittadino di Buffalora, vicinissima a entrambe (tre chilometri la separano dal centro del paese, sette dal centro città), ma in quella "terra di mezzo" fatta di campagne erose dalle attività produttive: oltre la A4 sorge la OMR, mentre quasi di fronte si apre l'area dove sorgerà il nuovo polo logistico Italmark.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Una ferita ambientale aperta da 19 anni: è la battaglia infinita della cava Castella.

