Keu una sentenza che lascia aperta una ferita ambientale e sociale
Il 5 gennaio 2026, a Arezzo, il presidente del Movimento Consumatori Armando Mansueto ha commentato la recente sentenza riguardante Keu, evidenziando come questa decisione lasci ancora irrisolte questioni ambientali e sociali. La vicenda evidenzia le sfide ancora presenti nel settore, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante e di un impegno condiviso per affrontare tali problematiche.
Arezzo, 5 gennaio 2026 – , così il Presidente del Movimento Consumatori Armando Mansueto. «Secondo quanto riportato oggi da La Nazione (5 gennaio 2025), la sentenza sul sito contaminato dal Keu del cantiere Le Rose ha visto prevalere le posizioni di orafi e conciatori, stabilendo che l’azienda responsabile debba farsi carico esclusivamente della bonifica del Keu. Il Movimento Consumatori, costituitosi parte civile nel processo Keu, esprime però fortissima preoccupazione per le conseguenze concrete di questa decisione. La sentenza, infatti, impone formalmente all’azienda la bonifica del sito, ma nella realtà dei fatti — sottolinea il Movimento — l’azienda non provvederà mai a farlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Momento più controverso di una mamma per amica ancora una ferita aperta dopo 20 anni
Leggi anche: Frosinone, addio al 72° Stormo: una ferita aperta che può essere in qualche modo ricucita?
Processo keu con 4 imputati aretini. Chiedono il rito abbreviato. La sentenza può arrivare a ottobre - L’ultima eccezione dei rappresentati della difesa è stata respinta nell’udienza di ieri al Tribunale di Firenze davanti al giudice per ... lanazione.it
La vertenza Giomi si chiude senza rientro in Pam: dopo la sentenza il lavoratore sceglie l’indennità e lascia l’azienda - facebook.com facebook
"Google lascia tracce sui capelli(TG:e10838).trx" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.