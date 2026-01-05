Keu una sentenza che lascia aperta una ferita ambientale e sociale

Il 5 gennaio 2026, a Arezzo, il presidente del Movimento Consumatori Armando Mansueto ha commentato la recente sentenza riguardante Keu, evidenziando come questa decisione lasci ancora irrisolte questioni ambientali e sociali. La vicenda evidenzia le sfide ancora presenti nel settore, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante e di un impegno condiviso per affrontare tali problematiche.

