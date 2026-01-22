Peso e pressione alta causano direttamente la demenza | il numero che devi conoscere

Il peso e la pressione arteriosa elevata sono fattori di rischio riconosciuti per molte condizioni di salute. Recentemente, uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha evidenziato come questi elementi possano influire direttamente sul rischio di sviluppare demenza. Conoscere i dati chiave su questa correlazione è importante per adottare strategie preventive efficaci e migliorare la qualità della vita a lungo termine.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha gettato una luce nuova e inquietante su una delle malattie più temute. Per la prima volta, la scienza ha confermato che l’ obesità e l’ ipertensione non sono semplici segnali di allarme, ma cause dirette della demenza vascolare. Grazie alla “randomizzazione mendeliana”, una tecnica che analizza i dati genetici per simulare test clinici su vasta scala, i ricercatori hanno eliminato ogni dubbio: non è una coincidenza, è un rapporto di causa-effetto. La dottoressa Ruth Frikke-Schmidt, tra i principali autori dello studio, è stata categorica: questi fattori sono bersagli su cui dobbiamo agire subito per evitare che intere popolazioni si ammalino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

