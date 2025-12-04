Valanga di bocciature ai test filtro per Medicina | fuori 9 studenti su 10

Nove studenti su dieci bocciati e solo uno che riesce a "sopravvivere". Si chiude così il primo appello degli esami per l'accesso alla facoltà di Medicina, secondo quanto emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Per chi non ha passato le prove, c'è il secondo round il 10 dicembre.Il nuovo. 🔗 Leggi su Today.it

valanga di bocciature ai test filtro per medicina fuori 9 studenti su 10

