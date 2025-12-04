Valanga di bocciature ai test filtro per Medicina | fuori 9 studenti su 10
Nove studenti su dieci bocciati e solo uno che riesce a "sopravvivere". Si chiude così il primo appello degli esami per l'accesso alla facoltà di Medicina, secondo quanto emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Per chi non ha passato le prove, c'è il secondo round il 10 dicembre.Il nuovo. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un sistema crudele per questi giovani.. Una valanga di bocciature che spiazza i ragazzi, che oggi temono più che mai di perdere un anno intero. Vai su Facebook
Medicina, anche a Bologna al primo test è valanga di bocciature Vai su X
Semestre filtro: pubblicati oggi i risultati della prova di accesso di medicina - Tra ricorsi e polemiche, il prossimo appuntamento è fissato per il 10 del mese, data del secondo step di accesso, decisiva per la selezione finale ... Si legge su repubblica.it