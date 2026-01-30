Un vaccino contro il cancro mostra risultati inattesi dopo 20 anni | cosa rivela sulla risposta antitumorale

Dopo vent’anni, un vaccino contro il cancro al seno dà risultati sorprendenti. Uno studio pubblicato su Science Immunology rivela che la risposta immunitaria indotta dalla cura resta forte nel tempo. Tutte le donne con carcinoma mammario metastatico che avevano partecipato alla sperimentazione sono ancora vive. La ricerca dimostra che il vaccino può mantenere attiva la memoria antitumorale anche dopo tanti anni.

