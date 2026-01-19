Dopo il vaccino… Uscita infelice Botta e risposta Belen-Bassetti

Recentemente, Belen Rodriguez ha condiviso di aver trascorso alcuni giorni a letto con febbre e influenza, facendo riferimento al vaccino senza specificarne il tipo. La sua testimonianza ha suscitato discussioni sul rapporto tra vaccinazioni e malesseri, evidenziando come spesso si associ erroneamente ogni indisposizione alla vaccinazione stessa. Questa dinamica riflette un tema comune, ancora molto presente nel dibattito pubblico sulla salute e le scelte individuali.

Ancora capita di sentire che quando si ha qualche malessere, di vario tipo, si tira in ballo sempre e comunque il vaccino: è quel che ha fatto recentemente la showgirl argentina Belen Rodriguez che ha raccontato ai suoi follower di aver passato alcuni giorni a letto con febbre e influenza ma tirando in ballo la vaccinazione (anche se non specifica quale). Immediata e pronta, è arrivata la replica del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova. Cosa ha detto Belen. La modella da oltre 10 milioni di followers su Instagram ha affermato di essere stata colpita da un forte malessere stagionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bassetti replica a Belen: “Se parla del vaccino anti-Covid è un’uscita infelice”

Bassetti risponde a Belen, commentando la sua riflessione sul vaccino anti-Covid. L’esperto invita a distinguere tra intrattenimento e questioni di salute, sottolineando che le tematiche sanitarie devono essere lasciate ai professionisti del settore. La sua posizione mira a mantenere un approccio serio e responsabile su un argomento di rilevanza pubblica.

Bassetti contro Belen: «Uscita infelice se parla del vaccino anti-Covid»

La recente dichiarazione di Belen riguardo al vaccino anti-Covid ha suscitato diverse reazioni. In un contesto in cui l'influenza resta una sfida per molti italiani, le parole della showgirl sono state giudicate infelici da alcuni. La discussione sul tema vaccini continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di affrontare con chiarezza e rispetto le tematiche sanitarie in un periodo di particolare attenzione alla salute pubblica.

