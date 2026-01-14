Napoli caso di scabbia in una scuola

Recentemente a Napoli è stato segnalato un caso di scabbia presso l'Istituto tecnico tecnologico “Giordani-Striano” in via Caravaggio. Questa notizia si aggiunge alle preoccupazioni già presenti in ambito scolastico, dove sono state monitorate anche altre emergenze sanitarie come l’allerta meningite. È importante mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Tempo di lettura: 2 minuti Non solo l'allerta meningite, nelle scuole napoletane. Un caso di scabbia è segnalato all'Istituto tecnico tecnologico "Giordani-Striano", la cui sede è in via Caravaggio. Dalla scuola però rassicurano: "Situazione sotto controllo". L'istituto fa presente che ogni protocollo di sicurezza è stato rispettato. A partire dalla segnalazione all'Asl. Al diffondersi della notizia, si sono tuttavia registrate preoccupazioni tra le famiglie degli alunni. Per questo, la dirigente scolastica ha emanato una circolare "al fine di contenere inutili e ingiustificati allarmismi". L'invito è ad attenersi " esclusivamente a informazioni corrette e verificate".

