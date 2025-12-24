Blitz a Barra | i Carabinieri arrestano il ricercato Ciro Andolfi tra i primi 100 più pe

AGI - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di anni 8, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura di Andolfi, inserito nell'elenco dei già 'primi 100' latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli, a seguito di una complessa e articolata attività di indagine, sviluppata anche mediante operazioni tecniche, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dopo un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Blitz a Barra: i Carabinieri arrestano il ricercato Ciro Andolfi, tra i “primi 100” più pe... Leggi anche: Catturato il latitante Ciro Andolfi, tra i 100 più pericolosi: era nascosto in un buco dietro il termosifone Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, tra i 100 latitanti più pericolosi in circolazione. Il covo nascosto dietro a un termosifone – Il video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Truffe agli anziani, nuova maxi operazione con 21 arresti; Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi; Ciro Andolfi arrestato a Napoli: era tra i cento latitanti ritenuti più pericolosi dal Viminale; Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker. Blitz a Barra: i Carabinieri arrestano il ricercato Ciro Andolfi, tra i "primi 100" più pe - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte ... msn.com

Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi - I Carabinieri arrestano a Barra il latitante Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi per reati di mafia, estorsione e corruzione. 2anews.it

Barra, maxi operazione dei Carabinieri: banconote false e botti illegali. Un arresto e numerose denunce - I Carabinieri hanno condotto una vasta operazione di controllo nel quartiere Barra di Napoli, che ha portato a un bilancio significativo in termini di arresti, denunce e sequestri. ilcrivello.it

IL VIDEO -BLITZ A BARRA, ARRESTATO CIRO ANDOLFI, TRA I 100 LATITANTI PIU' PERICOLOSI D'ITALIA - Deve scontare più di 8 anni. Si nascondeva in un vano segreto a cui si accedeva da un termosifone - facebook.com facebook

Napoli - Blitz dei Carabinieri nel quartiere Barra, area orientale della città, dove i militari della compagnia di Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli hanno scoperto un vero e proprio deposito di banconote false e botti illegali. In manette è finito Pietro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.