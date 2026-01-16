Scossa di terremoto improvvisa boato fortissimo | terrore in un istante

Una scossa di terremoto di circa 5.1 di magnitudo è stata rilevata alle 01:00 in Argentina. L’evento ha generato un forte boato e ha causato momenti di paura tra la popolazione. Le autorità stanno valutando eventuali danni e misure di sicurezza da adottare. Restano in vigore le precauzioni previste in caso di eventi sismici di questa entità.

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata intorno a 5.1 è stata registrata alle 01:00 ora locale in Argentina. L’epicentro è stato individuato nei pressi di Villa del Salvador, mentre la profondità ipocentrale è stata stimata attorno ai 59 chilometri. Il sisma, avvenuto a una profondità intermedia, è stato avvertito in diverse aree circostanti, ma al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi o vittime. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per verificare eventuali conseguenze sulle infrastrutture. Come di consueto, i dati sismici vengono aggiornati in tempo reale attraverso i canali di monitoraggio internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto improvvisa, boato fortissimo: terrore in un istante Leggi anche: Terremoto fortissimo! La scossa poco fa: un boato, poi ha tremato tutto Leggi anche: “È stato fortissimo”. Terremoto in Italia, boato tremendo e poi scossa: la terra trema ancora Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Boato e bagliore nel Barese, paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: ipotesi meteorite; Boato e forte bagliore in Puglia; Terremoto, scossa di magnitudo 2.3 nel Salernitano. Il boato avvertito dalla popolazione; Scossa di terremoto improvvisa, boato fortissimo: terrore in un istante. Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto Ravenna e Forlì-Cesena, scossa di magnitudo tra 4 e 4.5: «Un boato, gente in strada per la paura». Disagi per i treni - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata avvertita in Romagna in mattinata. corrieredibologna.corriere.it

Terremoto in Romagna, due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada - Le due scosse sono state avvertite nitidamente dalla popolazione nelle città vicine, da Ravenna a Imola. tg.la7.it

Terremoto Forlì: il Video della scossa magnitudo 4.3, trema tutto - facebook.com facebook

