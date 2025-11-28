È stato fortissimo Terremoto in Italia boato tremendo e poi scossa | la terra trema ancora

Il pomeriggio era scivolato via con il rumore quieto della quotidianità, un brusio di fondo che all’improvviso è stato squarciato. Non è stato solo un tremore, ma un colpo sordo e profondo, quasi un ruggito proveniente dalle viscere della terra, che ha preceduto o accompagnato l’onda sismica. Un boato netto, inconfondibile, che ha fatto vibrare i vetri delle finestre e ha trasformato l’aria in qualcosa di denso e minaccioso. In un attimo, il pavimento ha iniziato a muoversi con violenza, un’oscillazione improvvisa e allarmante che ha costretto le persone a interrompere ogni attività, cercando istintivamente un appiglio, con il cuore che batteva furiosamente contro le costole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

