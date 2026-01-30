un banca reale high jump da sogno

Tutto pronto al "Martini" per la prima edizione del "Banca Reale Indoor High Jump", il meeting internazionale di salto in alto che vedrà gareggiare a Lucca, domani pomeriggio, atleti di altissimo livello. Tra questi anche la star di casa, Idea Pieroni, che, insieme a Stefano Sottile e a Thiago Moura, proprio ieri pomeriggio ha incontrato i piccoli aspiranti campioni dell’Under 13 e 15 per un allenamento condiviso. "Dieci anni fa feci qui il mio primo meeting con la Virtus nella categoria “Cadette” – ricorda l’atleta barghigiana in forza ora al Gruppo sportivo Carabinieri – e sono contentissima di essere a casa e spero, con questa gara, di onorare un appuntamento importantissimo inserito nel “World athletics global calendar tour”". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Banca Reale è il title sponsor della prima edizione dell'High Jump Indoor, un evento internazionale di salto in alto che si svolgerà sabato 31 gennaio presso il Campo Scuola Moreno Martini di Lucca.

