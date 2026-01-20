Banca Reale title sponsor dell' High Jump Indoor

Banca Reale è il title sponsor della prima edizione dell'High Jump Indoor, un evento internazionale di salto in alto che si svolgerà sabato 31 gennaio presso il Campo Scuola Moreno Martini di Lucca. L’iniziativa mira a promuovere l’atletica di livello internazionale e a valorizzare il talento degli atleti in un contesto indoor. La partecipazione di Banca Reale sottolinea l’impegno nel sostegno allo sport e alla comunità locale.

LUCCA (ITALPRESS) – Banca Reale partecipa, in qualità di title sponsor, alla prima edizione dell'High Jump Indoor, il meeting internazionale di salto in alto su invito, in programma sabato 31 gennaio presso la pista coperta del Campo Scuola Moreno Martini di Lucca. Una collaborazione di grandissimo spessore che accresce l'importanza della manifestazione dal valore assoluto inserita nel World Athletics Global Calendar Tour 2026 e organizzata dall'Atletica Virtus Lucca. Banca Reale, istituto di credito di Reale Group nato dall'integrazione tra il mondo assicurativo e quello finanziario, rappresenta una realtà giovane e dinamica che, coerentemente con la propria filosofia orientata alla creazione di valore per le persone e le comunità anche attraverso lo sport, ha scelto di associare il proprio nome all'evento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banca Reale title sponsor dell'High Jump Indoor Leggi anche: Unicusano, title sponsor dell’Avellino Basket Leggi anche: Unicusano è il nuovo title sponsor dell’Avellino Basket Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il Gs Lammari ha festeggiato i 30 anni di attività agonistica. Banca Reale title sponsor dell'High Jump Indoor - LUCCA (ITALPRESS) – Banca Reale partecipa, in qualità di title sponsor, alla prima edizione dell’High Jump Indoor, il meeting ... iltempo.it Atletica: Banca Reale title sponsor dell'High Jump Indoor - Banca Reale sarà il title sponsor dell'High Jump Indoor, il prestigioso meeting internazionale di salto in alto in programma al campo scuola Moreno Martini di Lucca sabato 31 gennaio ... gazzettalucchese.it Print On-Demand Tutorial For Beginners (2026 Version) Ci aiuti a stare al caldo Ogni bolletta sono migliaia di euro! Il tuo sostegno è importante per noi puoi fare un bonifico su c/c bancario Banca Reale Agenzia di Borgosesia n. IT 49A0313844310000012891958 o contattarci scriven facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.