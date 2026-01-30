un account del governo francese che non sembra del governo francese

Un account che si fa passare per il governo francese pubblica su X messaggi e meme per rispondere a Trump e smentire notizie false. Il ministero degli Esteri ne ha preso nota, ma non conferma ufficialmente l’account. La situazione ha suscitato sorpresa e qualche dubbio tra gli utenti.

French Response, gestito dal ministero degli Esteri, pubblica su X battute e meme per rispondere a Trump o smentire informazioni false Da qualche mese il governo francese ha trovato un nuovo modo di rispondere ai messaggi aggressivi diffusi sui social da paesi o leader ostili, come la Russia o gli Stati Uniti di Donald Trump, e per contrastare la disinformazione: lo fa con i meme e le battute, diffuse attraverso l’account X @FrenchResponse. Il profilo è stato creato dal ministero degli Esteri lo scorso agosto, pubblica in inglese, ha accumulato quasi 150mila follower ed è un buon esempio di come sta cambiando la comunicazione politica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Un nuovo esempio di comunicazione sarcastica emerge dal mondo digitale, con l’account ufficiale del Ministero degli Esteri francese che, attraverso provocazioni e battute, si diverte a trollare i nemici.

Provocazioni e battute: così l’account-ombra del governo francese trolla i nemici su XParigi e la guerra alla fake news. Il profilo ‘French Response’, creato dal ministero degli Affari esteri, riscrive le regole della comunicazione diplomatica (inseguendo Trump). I suoi post sono viral ... msn.com

