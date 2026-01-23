Il governo francese sopravvive a due mozioni di sfiducia sul bilancio

Il governo francese, guidato dal primo ministro Sébastien Lecornu, è riuscito a superare due mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra e dall’estrema destra. Le mozioni sono state motivate dalla decisione di ricorrere all’articolo 49 della Costituzione francese per approvare il bilancio. La sopravvivenza dell’esecutivo rappresenta un passaggio importante nel contesto politico attuale del paese.

Il 23 gennaio il primo ministro francese Sébastien Lecornu è sopravvissuto a due mozioni di sfiducia presentate dalla sinistra, senza il Partito socialista (Ps), e dal Rassemblement national (Rn, estrema destra) in risposta alla sua decisione di ricorrere all'articolo 49.3 per la legge di bilancio. Accusato di aver tradito una sua promessa, il premier ha difeso il ricorso a "uno strumento di ultima istanza". L'articolo 49.3 della costituzione francese consente al governo di adottare una legge senza voto formale all'assemblea nazionale, a meno che non sia approvata una mozione di sfiducia nelle ventiquattr'ore successive.

