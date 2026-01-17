Provocazioni e battute | così l’account-ombra del governo francese trolla i nemici su X

Un nuovo esempio di comunicazione sarcastica emerge dal mondo digitale, con l’account ufficiale del Ministero degli Esteri francese che, attraverso provocazioni e battute, si diverte a trollare i nemici. L’ultima pubblicazione su X, che scherza sulla tensione con la Russia, evidenzia come le strategie di comunicazione istituzionale possano assumere toni più informali e provocatori, mantenendo comunque sobrietà e chiarezza.

Parigi, 17 gennaio 2026 – "Per favore abbiate paura della Russiaaaa #anno4". Il post su X, accompagnato da un emoji arrabbiata e da una che sbadiglia, fa il verso a una dichiarazione aggressiva del vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, Dmitrij Medvedev: non proviene da un profilo anonimo qualsiasi, ma dall'account ' French Response ', dietro cui si cela nientemeno che il Ministero degli Esteri francese. Il 9 gennaio scorso, Jean-Noël Barrot, capo della diplomazia francese, davanti agli ambasciatori e delle ambasciatrici francesi, ha parlato della necessità di adattarsi alla nuova realtà: "Viviamo una rivoluzione tecnologica che ha frammentato lo spazio dell'informazione.

