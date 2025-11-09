Due ricette da provare tratte dal libro Franco Pepe Pizza Chef dedicato al pizzaiolo più famoso al mondo

L a “Margherita sbagliata”, con pomodoro e mozzarella a ruoli invertiti. La “Nero fumé”, con fior di latte affumicato. Le pitte descritte sotto. Sono le meravigliose creazioni di quello che è considerato per gusto, sapienza e ricerca il miglior pizzaiolo al mondo: Franco Pepe. Elisia Menduni, giornalista e antropologa, gli dedica il magnifico Franco Pepe Pizza Chef (L’Ippocampo). Gran bel tributo, dentro c’è tutto il suo mondo (e ricette irresistibili). La ricetta della pizza di farina integrale con pomodoro e salame di Varzi Dop X Leggi anche › World Pizza Day: come fare la pizza a casa buona come al ristorante Pitta Fabula. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due ricette da provare tratte dal libro "Franco Pepe Pizza Chef", dedicato al pizzaiolo più famoso al mondo

