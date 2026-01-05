Crans-Montana arrivate in Italia le salme dei ragazzi italiani | In Svizzera ci sarà un prima e un dopo

A Crans-Montana sono arrivate le salme dei giovani italiani deceduti in Svizzera. Le bare di cinque dei sei ragazzi sono state trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare, a bordo di un aereo cargo C-130. La tragedia ha suscitato forte dolore e riflessioni, segnando un momento di grande impatto sia per le famiglie che per la comunità.

Le bare con cinque dei sei giovani sono state trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare che ha messo a disposizione un aereo cargo C-130. Intanto la Svizzera si interroga sul disastro: "Ci sarà un prima e un dopo Crans-Montana". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: “In Svizzera ci sarà un prima e un dopo” Leggi anche: Il rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani morti a Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage di Crans Montana, arrivate al Niguarda Sofia e Francesca: migliorano le condizioni dei ragazzi; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera. Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it

Tragedia di Crans-Montana, oggi il rientro in Italia delle salme: la diretta. I funerali a spese dello Stato - A Linate e Ciampino i feretri di Riccardo, Giovanni, Chiara, Emanuel e Achille accolti da La Russa e Tajani. quotidiano.net

Crans-Montana: identificate tutte le 40 vittime, sei sono italiane - Da, qui via terra, i feretri dei sedicenni Achille Barosi e Chiara Costanzo arriveranno nel capoluogo lombardo, quello del ... ansa.it

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

Preghiere per il 16enne bolognese vittima del rogo di Crans-Montana. Il cardinale Zuppi: “Morire così giovani è incomprensibile” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.