A Crans-Montana si corre l’ultimo grande test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Goggia prova a ritrovare la forma, Brignone si mette alla prova in discesa e super-G. Le due azzurre affrontano questa tappa con l’obiettivo di mettere a posto gli ultimi dettagli prima di volare in Italia. La gara si svolge sulla neve svizzera, con le atlete che cercano di migliorare i tempi prima della pausa invernale più lunga.

Prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Coppa del Mondo femminile vive ancora un ultimo appuntamento, tutto dedicato alla velocità. Si corre a Crans-Montana, proprio sulle piste che il prossimo anno ospiteranno i Mondiali 2027. Domani è in programma una discesa libera, che avrà una partenza abbassata, visto che l’unica prova che si è potuta svolgere è cominciata proprio dallo start di riserva, mentre sabato ci sarà un superG. Una due giorni molto importante in casa Italia e per tanti motivi. Sicuramente Sofia Goggia vuole riscattarsi dopo le difficoltà patite prima a Zauchensee e poi anche a Tarvisio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A Crans-Montana l’ultimo esame prima delle Olimpiadi. Goggia cerca di ritrovarsi, Brignone si testa

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana.

La prima manche di prova a Crans Montana si conclude con Nicol Delago che si mette al comando tra le italiane.

