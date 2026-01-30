Ultimissime Juve LIVE | ai playoff ci sarà il Galatasaray | Chiellini commenta il sorteggio

Questa mattina la Juventus ha scoperto il suo avversario nei playoff: sarà il Galatasaray. Chiellini, presente al sorteggio, ha commentato brevemente la scelta e si prepara a sfidare la squadra turca nelle prossime partite. I tifosi aspettano con ansia e curiosità questa sfida europea, che potrebbe decidere il destino dei bianconeri in questa fase della stagione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.