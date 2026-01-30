Ultimissime Juve LIVE | ai playoff ci sarà il Galatasaray | Chiellini commenta il sorteggio
Questa mattina la Juventus ha scoperto il suo avversario nei playoff: sarà il Galatasaray. Chiellini, presente al sorteggio, ha commentato brevemente la scelta e si prepara a sfidare la squadra turca nelle prossime partite. I tifosi aspettano con ansia e curiosità questa sfida europea, che potrebbe decidere il destino dei bianconeri in questa fase della stagione.
Ultimissime Juve LIVE – 30 gennaio 2026. Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve.»
Koopmeiners Juve, non ci sarà nessun addio: non c’è alcuna trattativa con il Galatasaray per la cessione. Le ultimissime
Non ci sono trattative in corso tra la Juventus e il Galatasaray per il trasferimento di Koopmeiners.
Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…»
Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.
