Ue-India accordo di libero scambio

L’accordo di libero scambio tra Europa e India rappresenta un traguardo significativo nelle relazioni commerciali tra le due aree. Questa intesa, la più importante mai raggiunta, mira a rafforzare i legami economici e a facilitare gli scambi commerciali, creando nuove opportunità per imprese e consumatori. Un passo che segna un progresso importante nel commercio internazionale e nella cooperazione tra Europa e India.

8.10 "L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia, abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. Abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone, con vantaggi per entrambe le parti". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a New Delhi. "Questo è solo l'inizio. Rafforzeremo ulteriormente la nostra relazione strategica", ha aggiunto. L'accordo ridurrà i dazi per 4 miliardi e "creerà buoni posti di lavoro".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Ue India

L’accordo di libero scambio tra Ue e India si avvicina alla firma, aprendo nuove opportunità per settori come vini, moda, arredamento e servizi.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su X un accordo di libero scambio con l’India.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: UE e India firmano l’accordo che cambia gli equilibri globali; Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; Accordo di libero scambio con l'India: la firma è vicina e l'Unione europea cerca alternative al protezionismo di Trump; Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olio.

Firmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in menoVon der Leyen: L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. rainews.it

Accordo India-Ue. Una nuova era nel commercio mondialeVon der Leyen: Abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone, con vantaggi per entrambe le parti. Questo è ... huffingtonpost.it

L'Unione europea sta spingendo per aprire l'economia indiana alle aziende europee mentre Bruxelles si avvia verso la fase finale dei negoziati per un accordo di libero scambio con New Delhi, ha dichiarato a Euronews il responsabile del commercio dell'Ue - facebook.com facebook

Ue-India: cosa prevede l’accordo, dai dazi sulle auto all’industria della difesa 24plus.ilsole24ore.com/art/ue-india-c… x.com